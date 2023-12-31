انت الان تتابع "الإحصاء" تكشف عن أكثر المخاطر التي يتعرض لها الموظفون في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 8:04 صباحاً

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م في المملكة العربية السعودية. وأظهرت نتائج النشرة أن 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و39.6% من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط؛ فيما بلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات. وأوضحت نتائج النشرة أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل، بلغت 46.6%؛ فيما سجلت نسبة العاملين الذين تُوَفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7%. ووفقًا لنتائج النشرة جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون؛ بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًّا بنسبة 28.21%، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد على ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15%، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1%. وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8% من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة.. و6.3% من العاملين يواجهون مخاطر مثل: الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق. وبحسب نتائج النشرة فقد سجلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7%، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ12 شهرًا الماضية: "التوتر المصاحب للعمل" وذلك بنسبة (3.2%)؛ بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل (83.5%).

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