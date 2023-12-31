شاهد .. الضباب يغطي أجواء محافظة طريف

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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، حالة من الضباب، وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاضٍ في درجات الحرارة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس ضباباً كثيفاً يصاحبه انعدامٌ في الرؤية.

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