انت الان تتابع "الشيخ حسن أبو فراج المباركي" إلى رحمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 8:11 صباحاً

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ حسن بن محمد أبو فراج أحمد إدريس المباركي؛ رئيس محكمة الاستئناف المساعد بالمدينة المنوّرة سابقاً. وتمّت الصلاة عليه بعد صلاة العشاء، أمس السبت، بالمسجد الحرام بمكة المكرّمة، ودُفن بمقبرة الشرائع - مقبرة شهداء الحرم. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويستقبل العزاء بالحضور أو الاتصال أو الإرسال على جوّالي ابنيه: الدكتور سامي: 0555062712، وماجد: 0540030085. موقع عزاء الرجال والنساء بمنزله الكائن بحي الشرائع بمكة المكرّمة (مخطط 3) خلف المدينة العسكرية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الشيخ حسن أبو فراج المباركي" إلى رحمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.