انت الان تتابع هجوم 3 زوارق على سفينة شمال الحديدة.. وبريطانيا: لا علامة على إنهاء الهجمات المتهورة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغاً بشأن هجوم 3 زوارق على سفينة، على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة، أنها تلقت البلاغ من سفينة بعد تعرضها لـ"هجوم بثلاثة زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق نار، ولا خسائر بين أفراد الطاقم".

وفي هذا السياق، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر، قوله إن دوريات لسفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا جابت جنوب البحر الأحمر، وإن 1200 سفينة أبحرت عبر البحر الأحمر منذ بدء عملية حارس الازدهار.

وأضاف أن الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي علامات على إنهاء هجماتهم "المتهورة" على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قد أعلنت في وقت سابق، الأحد، أن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أُطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.