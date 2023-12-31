عبر الشاشات الإلكترونية.. 5 ملايين رسالة إرشادية للمعتمرين والجهود تلقى الإشادة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 8:17 صباحاً

بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، (5.720.064) رسالة توعوية وإرشادية من خلال الشاشات الإلكترونية بمصليات المنطقة المركزية؛ لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار بأكثر من عشر لغات؛ حيث استفاد من الرسائل (2.025.000) منذ بدء موسم العمرة للعام الحالي 1445هـ. ويتضمن محتوى الرسائل إيضاح مناسك العمرة وفق الكتاب والسنة، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله تسهيلاً على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة. من جهتهم، أشاد عدد من المعتمرين والزوار بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح وإسهاماتها في توعية وإرشاد المعتمرين من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء.

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