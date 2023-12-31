تراند اليوم : "الحصيني" يكشف تفاصيل جديدة بشأن الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال "24" ساعة القادمة والمناطق المتأثرة بها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل جديدة بشأن الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال "24" ساعة القادمة والمناطق المتاثرة بها.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، موسم المربعانية 1445هـ لموسم ١٤٤٥هـ " متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الاحد حتى صباح الاثنين 19 جماد ثاني ١٤٤٥هـ حسب النماذج العددية للطقس أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية بما فيها الصمان والقصيم و اقصى الحدود الشمالية و الباحة وعسير وشرق وجنوب حائل،وكذلك انخفاض تدريجي في الحرارة.