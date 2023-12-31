شكرا لقرائتكم خبر عن "القطاع غير الربحي" للجمعيات الخيرية: تجنبوا مصطلح "المتاجر الإلكترونية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، بتجنب استخدام مصطلح "المتاجر الإلكترونية"، واستبداله بمصطلح "موقع جمع التبرعات الإلكتروني"، في إعلانات جمع التبرعات.

وأوضح المركز أن توجيهه جاء منعًا للالتباس مع نظام التجارة الإلكترونية، الذي يقع ضمن اختصاص وزارة التجارة.

وأشار المركز إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تدخل في وصف "القطاع غير الربحي"، الذي حدده نظام المركز الوطني بأنه منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح أساسًا، وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص.

ولفت المركز إلى أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد الجمعيات والمؤسسات الخيرية المخالفة لهذا التوجيه.