السعودية | “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم اليوم الأحد طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وأعلن “المرور” في تغريدة على “إكس”، طرح المزاد الذي سيستمر حتى يوم غد الإثنين 1 يناير 2024 .
وأكّد أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد عبر 4 خطوات تبدأ أولاً بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.