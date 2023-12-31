السعودية | “المرور” يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم اليوم الأحد طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلن “المرور” في تغريدة على “إكس”، طرح المزاد الذي سيستمر حتى يوم غد الإثنين 1 يناير 2024 .