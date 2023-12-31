انت الان تتابع "أمانة الباحة" تستنفر إمكاناتها وآلياتها لمواجهة آثار الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 9:27 صباحاً

كثّفت أمانة منطقة الباحة أمس، فِرَق ‫الطوارئ في شوارع وميادين المنطقة، والمناهل وشبكات تصريف الأمطار؛ للتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تحول دون تصريف المياه. وأوضحت الأمانة أنها سخّرت عدد 214 من المعدات والآليات، و322 من الكوادر البشرية؛ داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940، ومؤكدةً جاهزية فِرَق الطوارئ المخصصة لذلك والمدربة على مثل هذه الحالات. وبيّنت الأمانة أنه تم تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، وتكثيف الفِرَق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقًا.

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