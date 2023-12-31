جدة.. ضبط وإغلاق معمل مخالف لتصنيع الحلويات في بيئة غير صحية بأبرق الرغامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 9:34 صباحاً

نجحت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة في ضبط معمل حلويات في "أبرق الرغامة"، جرى استغلاله كموقع لإعداد وتحضير الحلويات وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة، وتمت مصادرة وإتلاف 2 طن من الحلويات والمواد المستخدمة. وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد الموقع في نطاق "أبرق الرغامة" لتصنيع الحلويات في بيئة سيئة جدًّا؛ حيث باشرت الفِرَق الرقابية ضبط ومصادرة كل المواد غير الصالحة للاستخدام التي تظهر عليها علامات الفساد؛ فيما جرى إغلاق الموقع، واتخذت حياله الإجراءات النظامية. وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي استمرارًا للجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري. وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.

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