منفذ "جديدة عرعر" يستحوذ على مليار ريال من حركة التجارة عبر المنافذ البرية حتى 2022م

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 9:56 صباحاً

كشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر، في تقرير إحصائي، عن حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من جمهورية العراق الشقيقة. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعرعر أحمد صالح عبدالله السويلم، أن المملكة ودولة العراق الشقيقة تُعَدان قوتين اقتصاديتين ذاتيْ تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، ويتطلع المسؤولون في البلدين إلى فتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري فيما بينهما، بما يدعم ويعزز المكانة الاقتصادية. وأوضح السويلم أنه منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر ارتفعت آفاق الاستثمارات المشتركة؛ حيث أدى إلى انسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين؛ مشيرًا إلى أن قيمة حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة في عام 2022م قد بلغت 145.8 مليار ريال، وبلغ نصيب منفذ جديدة عرعر حوالى المليار ريال. وأكد السويلم تطور حركة التجارة عبر المنفذ بشكل متنامٍ من عام 2020م وحتى عام 2022م؛ حيث قفزت كمية الصادرات من 1.2 ألف طن إلى 272.6 ألف طن عام 2022م؛ مشيدًا بتنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين؛ حيث من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي بعد عرض وزير الزراعة العراقي مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية، تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة. ولفت إلى أن استكمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية بالمنفذ؛ سوف يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، ويسهم في ارتفاع الاستثمارات بمنطقة الحدود الشمالية.

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