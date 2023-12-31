أمير الجوف يعتمد ترقية 110 موظفين من منسوبي الإمارة عبر منصة مسار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 10:07 صباحاً

اعتمد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، ترقية 110 موظفين من منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة من المرتبة العاشرة فما دون، عبر منصة "مسار"؛ وذلك بحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان، والمشرف العام على إدارة الموارد البشرية بإمارة المنطقة أحمد الجوير. وتَمنى الأمير للمشمولين بالترقية التوفيقَ في أداء أعمالهم، وحثهم على بذل مزيد من الجهد في خدمة وطننا الغالي، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لمضاعفة الجهود وأداء المهام المنوطة بهم بكل أمانة وإخلاص. وأكد الموظفون المرقون أن الترقيات ستكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد، ودافعًا للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

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