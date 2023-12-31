استشهاد خطيب المسجد الأقصى في قصف استهدف منزله بمخيم المغازي في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - استُشهد اليوم الأحد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف سلامة؛ في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزل الشيخ سلامة؛ ما أدى إلى استشهاده، وإصابة عددٍ من أفراد أسرته.

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