تراند اليوم : احرص على تناولها.. الكشف عن 7 خضروات تخلصك من الكوليسترول الضار

صحيفة الخليج 365 : كشف خبراء عن 7 أنواع من الخضار تساعد على التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.
، وفقا لموقع "India".
وأوضح الخبراء أن هذه الخضروات هي:-
1- السبانخ
السبانخ غنية بعناصر اللوتين والبوتاسيوم والألياف، لذا فهي مصدر غذائي جيد لصحة القلب والأوعية الدموية.
2- القرنبيط
القرنبيط من الخضروات الشتوية الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والمركبات التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.
3- الجزر
الجزر من الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، المفيد لصحة الجسم، ويساهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم.
4- الكالي
هو أحد أنواع الكرنب وهو من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب بشكل عام.
5- القرع
القرع من العناصر الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة لصحة القلب، والتي يمكن أن تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.
6- البنجر
يحتوي البنجر على مركبات طبيعية قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.
7- الكرنب
الكرنب غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار.