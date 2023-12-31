تراند اليوم : احرص على تناولها.. الكشف عن 7 خضروات تخلصك من الكوليسترول الضار

صحيفة الخليج 365 : كشف خبراء عن 7 أنواع من الخضار تساعد على التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.

، وفقا لموقع "India".

وأوضح الخبراء أن هذه الخضروات هي:-

1- السبانخ

السبانخ غنية بعناصر اللوتين والبوتاسيوم والألياف، لذا فهي مصدر غذائي جيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

2- القرنبيط

القرنبيط من الخضروات الشتوية الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والمركبات التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

3- الجزر

الجزر من الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، المفيد لصحة الجسم، ويساهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم.

4- الكالي

هو أحد أنواع الكرنب وهو من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب بشكل عام.

5- القرع

القرع من العناصر الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة لصحة القلب، والتي يمكن أن تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

6- البنجر

يحتوي البنجر على مركبات طبيعية قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

7- الكرنب

الكرنب غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار.