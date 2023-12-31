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تراند اليوم : احرص على تناولها.. الكشف عن 7 خضروات تخلصك من الكوليسترول الضار

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صحيفة الخليج 365 : كشف خبراء عن 7 أنواع من الخضار تساعد على التخلص من الكوليسترول الضار في الجسم.

، وفقا لموقع "India".

وأوضح الخبراء أن هذه الخضروات هي:-

1- السبانخ

السبانخ غنية بعناصر اللوتين والبوتاسيوم والألياف، لذا فهي مصدر غذائي جيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

2- القرنبيط

القرنبيط من الخضروات الشتوية الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والمركبات التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

3- الجزر

الجزر من الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، المفيد لصحة الجسم، ويساهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم.

4- الكالي

هو أحد أنواع الكرنب وهو من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب بشكل عام.

5- القرع

القرع من العناصر الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة لصحة القلب، والتي يمكن أن تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

6- البنجر

يحتوي البنجر على مركبات طبيعية قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

7- الكرنب

الكرنب غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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