"مدني بريدة" ينقذ 9 طالبات احتجزهن السيل داخل حافلة

الدمام - شريف احمد - أنقذ الدفاع المدني ببريدة 9 طالبات، احتجزن في سيل داخل حافلة بعد أن علقت في سيول القصيم، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج الحافلة دون وقوع أي إصابات.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، إن الطالبات الذين جرى إنقاذهن بصحة جيدة.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن وجود حافلة طالبات علقت في سيول القصيم، وعلى الفور تم توجيه فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم احتجاز الحافلة دون وقوع أي إصابات.

وأكدت المديرية أنها تواصل متابعة الحالة المطرية بمعظم مناطق المملكة ميدانيًا، ودعت إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.

وأشارت إلى أنها تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ أو حادث، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأماكن المعرضة للسيول.

#الدفاع_المدني ببريدة ينقذ (9) أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة، وهم بصحة جيدة. pic.twitter.com/VHK8pongO5 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 31, 2023

يقدم "المرور" السعودي مجموعة نصائح يجب اتباعها عند تعرضك للأمطار والسيل وأنت تقود سيارتك.. كالتالي:

قلل السرعة

تساعد القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار في إحكام السيطرة على المركبات خلال اللحظات الحرجة، ويحدث انزلاق السيارة في أثناء هطول الأمطار بغزارة عندما يتحرك الإطار فوق المياه، ومن ثم يقل تماسكه وثباته على الطريق، وكلما زادت السرعة زادة احتمالية الانزلاق.

عندما تكون السرعة منخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مباشرًا، ومن ثم تقل فرص الانزلاق، وعندما تكون السرعة متوسطة، يكون معدل التواصل بسيطًا، إما إذا كانت السرعة عالية فإن تواصل الإطار بالطريق يكون شبه معدوم فتزداد احتمالية حدوث الانزلاق والحوادث.

اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.

استخدم إشارات التنبيه عند انعدام الرؤية.

تجنب برك وتجمعات المياه.

ابقِ كلتا يديك على المقود في جميع الأوقات.

ابتعد عن أي شيء من شأنه صرف انتباهك عن الطريق مثل الهاتف المحمول.

شغل المصابيح الأمامية عند سقوط الأمطار الغزيرة حتى أثناء النهار.

تأكد من كفاءة عمل المساحات ورشاشات غسل الزجاج.

إذا هبت رياح شديدة وأنت داخل السيارة اخرج منها فورًا وابق بعيدًا عنها وتوجه لأقرب مكان لتحتمي به تحسبًا لانقلاب السيارة.

تأكد من حفظ أرقام الطوارئ لاستخدامها في حالة وقوع أي حوادث.

