شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الضباب يغطي أجواء محافظة طريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، حالة من الضباب، وتدن في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس ضباباً كثيفاً يصاحبه انعدام في الرؤية.

طقس المملكة

كشفت الأرصاد الجوية، أن أجزاء من عدة مناطق في المملكة معرضة لهطول أمطار رعدية يصحبها رياح نشطة.

وتشمل تلك المناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من جازان، عسير، الباحة.

الأرصاد الجوية توقعت أيضا تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، والشرقية، حائل، تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، القصيم، الرياض.