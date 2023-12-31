شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تبث أكثر من 5 ملايين رسالة توعوية للمعتمرين والزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، 5 ملايين و720 ألفاً وأربعة و60 رسالة توعوية وإرشادية من خلال الشاشات الإلكترونية بمصليات المنطقة المركزية، لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار بأكثر من عشر لغات.

واستفاد منها مليونين و25 ألف شخص منذ بدء موسم العمرة للعالم الحالي 1445هـ.

ويتضمن محتوى الرسائل إيضاح مناسك العمرة وفق الكتاب والسنة، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله تسهيلاً على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.

خدمة ضيوف الرحمن

أشاد عدد من المعتمرين والزوار بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وأشاروا إلى جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح وإسهاماتها في توعية وإرشاد المعتمرين من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء.

يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية تهدف إلى نشر الوعي الشرعي بين المعتمرين، إضافة إلى إرشادهم في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم عامة، تحقيقاً لرسالة الوزارة السامية في خدمة الدعوة إلى الله، وفق توجيهات القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ في العناية بضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الإرشادية لهم بما يسهل عليهم أداء النسك وفق ما جاء به الكتاب والسنة.