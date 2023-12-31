شكرا لقرائتكم خبر عن برودة وأمطار.. خبراء الارصاد الجوية يتوقعون طقس المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة موجة من الطقس البارد خلال الأيام الجارية، مع هطول أمطار في بعض المناطق وثلوج كثيفة في عدد من الأمكان، وانخفاض لدرجات الحرارة.

وتوقع خبراء الطقس استمرار تلك الحالة في عدد من المناطق بالمملكة خلال الساعات القادمة.

أمطار مستمرة

توقع عبد العزيز الحصيني، باحث في الطقس وعضو جمعية الطقس والمناخ، استمرار الحالة الجوية الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى غد الإثنين.

وبين أن مناطق متفرقة من المملكة ستشهد أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد وسيول، وذلك على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية بما فيها الصمان والقصيم و أقصى الحدود الشمالية و الباحة وعسير وشرق وجنوب حائل، ويرافق ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع الخبير المناخي د. زياد الجهيني، استمرار فرص الأمطار على منطقة الجوف و حائل و القصيم اليوم، و كذلك إستمرار الفرص على منطقة الرياض بخاصه شمالها و أيضاً المنطقة الشرقية.

ثلوج بريدة

شهدت مدينة بريدة موجة من الطقس البارد، خلال الأيام الماضية، تسبب في هطول ثلوج كثيفة على كافة أجزاء المدينة.

وتراكمت الثلوج في بعض شوارع المدينة ما استدعى استخدام الجرافات الثقيلة لإزالة تلك الثلوج لتيسير حركة سكان المدينة.