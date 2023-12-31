شكرا لقرائتكم خبر عن «أغفرالخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرةفنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أثارت الفنانة ميساء مغربى حالة من الجدل الواسع عند حديثها عن تعرضها للخيانة حيث ترى أن الخيانة يمكن أن تسامح فيها لشرط واحد.

وأضافت ميساء مغربي فى لقاء ببرنامج "عندى سؤال" مع الاعلامى محمد قيس: الخيانة أغفرها لأنها نسبية، الخيانة الجسدية لا تعنيني، لأني أعرف إن جوزي في لحظة ما أخطأ وعمل علاقة لمدة ليلة واحدة مع حد بسامح فيها.. مش بمحي تاريخي معاه وذكرياتي عشان علاقة ليلة واحدة.. لكن لو في علاقة مع بنت تانية مستمرة دي أعتبرها خيانة وهنا بشوف إن في حاجة ناقصاني بيدور عليها برة".

وأضافت ميساء مغربي: لو الله يعرف إن الراجل بيكفيه ست واحدة مكنش شرع الجواز بأكتر من واحدة، أنا موافقة أكون ضرة علشان يكون عندي حرية في وقتي، مش عايزة واحد يعورلي راسي.



جدير بالذكر، أن ميساء مغربي، بدأت حياتها كعارضة أزياء، ثم شاركت فى مسلسل "نادي الضاحكين" عام 2000، الذى كانت بداية انطلاقها الفنية وتقدم العديد من الأعمال منها نورة، حكم البشر، الدنيا لحظة، فنجان الدم، لعبة المرأة الرجل ولعبة الشيطان.

يذكر أن آخر أعمال ميساء مغربي مسلسل "قلبي معي"، مأخوذا من قصة لها، وعرض في رمضان، وهو من بطولة: محمود بوشهري، وديمة الجندي، وأمل محمد، وإبراهيم الزدجالي، وأحمد العمري، وإخراج باسم شعبو، وسيناريو وحوار عثمان جحا، وقصة ميساء مغربي.