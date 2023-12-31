شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. خلطة سحرية طبيعية لتبييض الأسنان وإزالة الجير من أول مرة وبدون ليزر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد مشكلة اصفرار الاسنان مزعجة لدي الكثير من الاشخاص وهذا ما يجعل البعض يحرج ولا يبتسم في أي تجمع عائلي او مناسبة ، كما ان كل مشكله ولها اسباب ومن أسباب اصفرار الاسنان وتراكم الجير هي قلة نظافة الاسنان وعدم الاهتمام بها ، او شرب السجائر واهمال غسيل الاسنان ، كما يعد قلة نظافة الاسنان وغسلها بالمعجون بشكل يومي يسبب تراكم البلاك والذي يعد طبقه لزجه تتكون حول اللثه والاسنان تتحول مع الوقت الي ما يسمي جير الاسنان ويصبح لونه اصفر الي الاسود وهنا سوف نتعرف سوياً على وصفة طبيعية لتبييض الاسنان وازالة الجير بشكل سريع وآمن.



خلطة البيكربونات الصوديوم لتبييض الأسنان

المكونات :

ملعقة من البيكربونات الصوديوم

نصف ملعقة من الملح

ملعقة من الماء

فرشاة اسنان

طريقة التحضير :

نقوم بمزج كلا من الملح والبيكربونات الصوديوم معا ثم بااستخدام فرشاة الأسنان نبللها بالماء ثم نقوم بغمسها في خليط البيكربونات ، ثم نقوم بفرك الاسنان بها جيدا حتى تبيض الاسنان وتزال الطبقة الجيرية ثم تشطف الاسنان بالماء وستلاحظين الفرق من اول استعمال للخلطة .

خلطة الجلسرين والصبار لتبييض الاسنان

المكونات :

ربع كوب من البيكربونات الصوديوم

كوب ماء

ملعقة من جل الصبار

١٠ قطرة من زيت الليمون

٤ ملاعق من الجليسرين

طريقة التحضير :

في وعاء محكم الغلق نقوم بخلط كلا من الكربونات والماء وجل الصبار وزيت الليمون والجليسرين حتى يتجانس الخليط سويا ، ثم قومي بااستخدام فرشاة اسنان بااخذ كميه قليلة على الفرشاة من هذا المزيج ونفرك به الاسنان ثم تشطف الاسنان بالماء وستلاحظ الفرق وإزالة الجير والاسنان تم تبييضها مع الاستخدام المتكرر لهذه الخلطة اليومية في الصباح والمساء للحصول على افضل النتائج

محلول الخل والملح

يعمل الخل على ازالة وتفكيك جير الاسنان بسهولة مع اضافة الملح الذي يقوم بقتل البكتيريا العالقة بالاسنان واللثة ، لذا ينصح الاطباء بااستعمال محلول الخل والملح عن طريق خلط ملعقتين من الخل مع الماء الدافئ مع ملعقة من الملح ورجهم والغرغرة بهذا المحلول يوميا حتى تنتهي مشكلة البلاك والجير.