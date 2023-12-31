شكرا لمتابعة خبر عن السيول تجتاح سوق الخضار في بريدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو لحظة اجتياح مياه السيول لسوق الخضار في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأوضح المقطع جريان السيول العارمة في بريدة، حيث اجتاحت سوق الخضار، وسقطت الصناديق تسبح في المياه.

وكانت مدينة بريدة شهدت خلال الساعات القليلة الماضية حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.