شكرا لمتابعة خبر عن الوحدات المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعً حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعًا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في الكلية التقنية بجدة لمدة يومين، ومركز أبو راكة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز ثول لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الوحدة بمنطقة الباحة خدماتها يوم الاثنين للرجال في مدرسة أبن القيم الجوزية الابتدائية والمتوسطة بمركز يبس التابع لمحافظة المخواة لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في مستشفى محافظة القرى، فيما تقدم الخدمة يوم الجمعة في حديقة محافظة غامد الزناد لمدة يوم واحد لكل منهما.

بينما في حائل تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مركز التأهيل الشامل بحائل، ويوم الثلاثاء للنساء في الثانوية السابعة عشر للبنات بحائل لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية يوم الاثنين خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الفرشة العام بمنطقة عسير لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم خدماتها يوم الخميس للرجال في مهرجان الفقع الثالث بمركز شري بمنطقة القصيم لمدة ثمانية أيام.

والجدير بالذكر أن الخدمات المتنقلة تعدمن أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.