شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال الساعات القادمة.

وقال عبدالعزيز الحصيني: “موسم المربعانية 1445هـ لموسم ١٤٤٥هـ.. متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة السادسة خلال “24” ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى صباح الاثنين 19 جماد ثاني ١٤٤٥هـ حسب النماذج العددية للطقس”.

وأشار إلى وجود أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية بما فيها الصمان والقصيم وأقصى الحدود الشمالية والباحة وعسير وشرق وجنوب حائل، لافتًا إلى انخفاض تدريجي في الحرارة.