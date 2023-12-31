انت الان تتابع استعدادًا لمتابعة الحالة المطرية الغزيرة.. "أمانة حائل" ترفع جاهزية فرق الطوارئ والأزمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 11:47 صباحاً

رفعت أمانة منطقة حائل ممثلةً بالإدارة العامة للطوارئ والأزمات، مستويات الجاهزية والتأكد من عمل الآليات والمعدات والتجهيزات؛ لمتابعة الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام. وأكد مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي، أن الأمانة قامت بتوجيه كل الفرق للاستعداد والتأهب استباقيًا وأثناء هطول الأمطار، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالمنطقة، مبينًا أنه جارٍ العمل على تنفيذ مشروعات أخرى في أحياء متفرقة داخل المنطقة. وأوضح المهندس "آل علي" أن الأمانة تنفذ حملة مكثّفة لأعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع، والتأكد من فعالية أدائها، وتنظيف مخارج السيول ضمن خطة الصيانة الوقائية المطبقة، بالإضافة إلى ترقيم جميع عبّارات مجاري السيول وإدراجها ضمن أعمال الصيانة مع تكليف فريق عمل ميداني مجهز بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة، ورصد تجمعات المياه والتعامل معها، مؤكدًا جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادًا لمتابعة الحالة المطرية الغزيرة.. "أمانة حائل" ترفع جاهزية فرق الطوارئ والأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.