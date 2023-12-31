تراند اليوم : أصلها كويتي.. بالفيديو.. صانع محتوى يكشف تفاصيل تأسيس شركة حليب السعودية

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى، نايف الفواز، أن شركة حليب السعودية هي في الأصل شركة كويتية.

وقال خلال مقطع فيديو، إنه في عام 1976 تم إنشاء شركة حليب السعودية، ومركزها في جدة، وكانت هذه الشركة مجاميع، ما بين تجار أوروبيين وسعوديين وكويتيين.

وأضاف الفواز، أنه في عام 1977 تم تدشين الحليب من قبل شركة حليب السعودية بشكل رسمي، وكانت تتواجد فروعها في الدمام والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه في عام 1991 قرر الأوروبيون بيع حصصهم، وأصبحت الشركة مقتصرة على تجار من الكويت والسعودية.

واختتم: لكن الآن مجلس الإدارة بالكامل هي ملك لتجار كويتيين وعلى رأسهم الشيخ حمد صباح الأحمد الجابر الصباح، وهي شركة مساهمة في البورصة السعودية بواقع 100 ألف مساهم.