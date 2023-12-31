تراند اليوم : أمريكا تعلن إغراق 3 زوارق حوثية ومقتل طواقمها ردا على الهجوم على السفينة "ميرسك"

صحيفة الخليج 365: أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأحد، أن طائرات هليكوبتر أميركية أغرقت 3 زوارق حوثية بعد الهجوم على السفينة التجارية "ميرسك".

الهجوم على السفينة وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن "الزوارق التابعة للحوثيين أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لميرسك واقتربت حتى 20 مترا منها وحاول أفراد الصعود على متنها".

إطلاق نار

وأضافت: "طائرات الهليكوبتر الأميركية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها وفر الزورق الرابع من المنطقة".

إغراق 3 زوارق

وأشارت إلى أن الطائرات انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وجرافلي استجابة لنداءات استغاثة من السفينة ميرسك هانغتشو.

الحادث

من جانبها، أكدت ميرسك وقوع حادث يتعلق بسفينة "ميرسك هانغتشو" بعد مرورها عبر مضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر.

وأضافت: "ميرسك تؤكد سلامة أفراد طاقم السفينة وتقول ليس هناك ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة".