تراند اليوم : "طعنات وضرب بآلة حادة".. تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بجانيين قتلا مواطنين في الرياض وتبوك

صحيفة الخليج 365: أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بتنفيذ حُكم القتل قصاصاً بجانيين في منطقة الرياض وآخر في منطقة تبوك فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية .

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / متعب بن ناصر بن بندر العتيبي - سعودي الجنسية - على قتل / عماد بن مرزوق بن مسحل المطيري - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بآلة حادة في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً ، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / متعب بن ناصر بن بندر العتيبي - سعودي الجنسية - يوم الأحد 18 / 6 / 1445 هـ الموافق 31 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض .

كما : أقدم / مازن بن بشير بن حمود البلوي – سعودي الجنسية - على قتل / عبدالكريم بن سعيد بن عتيق البلوي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه عدة طعنات وضربه بآلة حادة على أجزاء متفرقة من جسده مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / مازن بن بشير بن حمود البلوي – سعودي الجنسية - يوم الأحد 1445/06/18 هـ الموافق 2023/12/31 م, بمنطقة تبوك.