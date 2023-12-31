تراند اليوم : شاهد .. أول فيديو لحظة اشتعال النار في سيارة المواطنين السعودي والكويتي المغدورين بالعراق

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو جديد لحظة اشتعال النار في سيارة المواطنين الكويتي فيصل جابر المطيري والسعودي وأنور جليدان الظفيري، اللذين قتلا في صحراء الأنبار بالعراق الأسبوع الماضي.

وأظهر الفيديو اشتعال النيران في السيارة وتصاعد الأدخنة، بينما كان طيرهم "صقر"، يبعد عن السيارة بمسافة قليلة.

الجدير بالذكر كشف الدكتور صالح المطيري، عم المواطن الكويتي فيصل المطيري، نتيجة تقرير الطب الشرعي العراقي، الخاص بفحص جثماني ابن شقيقه وصديقه السعودي، موضحا أن التقرير أشار لوجود طلقات نارية أدت إلى وفاتهما ومن ثم احتراق الجثث ". وتابع: " كانا في رحلة صيد رسمية مرخصة، وتعرضا للغدر".

وأضاف: " الرواية الرسمية العراقية التي أعلنت على لسان الخارجية العراقية بشأن تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة قديمة غير صحيح".