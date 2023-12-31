انت الان تتابع "الضمان الصحي": مركز الصلح والتسويات استقبل 6 طلبات آخر 4 شهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 12:25 مساءً

استعرض مجلس الضمان الصحي أبرز إحصائيات مركز الصلح والتسويات للربع الرابع من العام 2023م. وأوضح المجلس أن المركز استقبل 6 طلبات للصلح تم تسوية 3 منها، والرابع تحت الإجراء، فيما تم رفض طلبين باعتبرهما خارجين عن اختصاص المركز. ولفت إلى أن عدد المصلحين المسجلين بالمركز بلغ 6 مصلحين وبلغ متوسط المدة المستغرقة لإنهاء طلبات الصلح 20 يومًا. وأضاف المجلس في إنفوجراف نشره اليوم أن مجموع المبالغ التي تم الصلح عليها بلغت أكثر من 60 ألف ريال.

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