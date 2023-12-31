انت الان تتابع سوق الأسهم ينهي 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عامًا بارتفاع 14.21% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 12:39 مساءً

أنهى سوق الأسهم السعودي اليوم عام 2023 بتسجيل أعلى إغلاق سنوي منذ 18 عامًا بارتفاع 14.21%. وتوضح الأرقام أن مؤشر السوق السعودي أنهى جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.3% حيث أغلق عند 11967 نقطة (+ 35 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال. وبارتفاع اليوم تصل مكاسب السوق السعودي خلال العام 2023 نحو 1500 نقطة وبنسبة 14.2%. تفصيلاً، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 35.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11967.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 205 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات معادن، ومعدنية، وأميانتيت، والباحة، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وأنابيب الشرق، وأسمنت المدينة، والوطنية للتعليم، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.34%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، وسال، وأماك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 305 نقاط ليقفل عند مستوى 24528.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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