انت الان تتابع "الجهني" يتوقّع استمرار الحالة المطرية في الرياض والقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 12:43 مساءً

قال العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الخبير المناخي د. زياد الجهني: إن الحالة المطرية لا تزال مستمرة، بإذن الله تعالى، بالرياض والقصيم. وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد: نلاحظ بداية توسع النشوء والسحب الممطرة على منطقتي القصيم والرياض. وأوضح "الجهني" أن ذلك بخاصة غرب الرياض كمدينة، وكذلك "الدوادمي" وما حولها.

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