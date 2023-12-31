انت الان تتابع أمير الرياض يستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة "إنسان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

رأس أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة "إنسان" الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "إنسان"، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث في دورته السادسة لعام 2023م.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على قائمة جدول أعمال المجلس، واعتماد اللائحة الأساسية، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، والموافقة على افتتاح فروع للجمعية في محافظات (الرين، والدلم، والمزاحمية)، والموافقة على اللائحة الجديدة لخدمات المستفيدين.

كما تم اعتماد لائحة المشتريات، واعتماد فئة جديدة لمستفيدي الجمعية بمسمى فئة (ك)، إلى جانب الموافقة على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، واعتماد لجنة الترشيح والمكافآت.

وجرى استعراض مستجدات الأعمال في اللجان الفرعية: لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق والمراجعة والمخاطر، ولجنة التخطيط والتطوير.

عقب ذلك, رأس الأمير فيصل بن بندر، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اجتماع الجمعية العمومية للجمعية في دورتها السادسة.

وناقش الاجتماع، عدة موضوعات أبرزها اعتماد الحسابات الختامية لعامي 2021م و2022م، والموافقة على تعيين مراجع خارجي للجمعية، والموافقة على الموازنات المالية التقديرية لعامي 2023م و2024م.

ونوه الأمير فيصل بن بندر، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، بالجهود المبذولة من مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية التي من شأنها استثمار الإمكانيات والقدرات بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم اليتيم وأسرته.