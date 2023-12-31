"مرور المدينة" يضبط قائد مركبة قاد سيارته على الأرصفة والمسارات الممنوعة

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محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة القيادة على الأرصفة والمسارات التي تُمنع القيادة فيها.

وقال المرور السعودي إن قائد المركبة عرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

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