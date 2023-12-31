"إيذاناً بالحرب".. "مسيرتان" مفخختان تهاجمان "البيشمركة" في كردستان العراق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 ديسمبر 2023, 12:57 مساءً

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم (الأحد)، تعرض مقار لقوات البيشمركة في محافظة أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين. وقال المتحدث باسم حكومة كردستان بيشوا هورماني، في بيان: "في الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي الليلة الماضية، تعرض مقر لقوات بيشمركة كردستان في حدود بيرمام - أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين، ولحسن الحظ لم يسفر هذا الهجوم عن وقوع خسائر بالأرواح، واقتصر على أضرار مادية فقط". وأضاف "هوماني": "إن الهجوم الإرهابي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المرتزقة والمتعاونين معهم على مقر للبيشمركة، ويُعد أمراً خطيراً وإيذاناً بالحرب". وحمّل الحكومة الاتحادية مسؤولية الهجمات، لأن "هذه الجماعات الخارجة عن القانون تمولها الحكومة الاتحادية، وتتحرك بعلم الحكومة العراقية".

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