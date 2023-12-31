شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التطبيق غداً.. "تعليم الرياض" يصدر تكليفاته وفق الهيكل التنظيمي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن تكليف وتدوير القيادات الإدارية والتعليمية وفق الهيكل التنظيمي الجديد الذي اعتمدته وزارة التعليم مؤخراً، ويبدأ تطبيقه غداً الاثنين الأول من يناير 2024م.

وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، الشكر والثناء للقيادات المنتهي تكليفها لجهودهم المبذولة خلال فترة تكليفهم، متمنياً للمكلفين الجدد التوفيق في مهامهم الجديدة لخدمة المنظومة التعليمية بشكل عام .

وأوضح متحدث الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ عبد السلام الثميري، أن عدد المقاعد القيادية للإدارات والأقسام والوحدات في إدارة التعليم العامة بمنطقة الرياض في الهيكل التنظيمي 52 مقعداً، وذلك بنسبة 29% لقيادات نسائية و71% لقيادات رجالية.

وأشار الثميري إلى أنه تم تدوير 20 قيادياً وقيادية بنسبة 38% في حين تم اختيار 13 من القيادات الجديدة بنسبة 25% وبلغت نسبة القيادات الثابتة في الإدارات والأقسام والوحدات 37% بواقع 19 مقعداً قيادياً.

وشهد الهيكل التنظيمي الجديد إلغاء عدد من الإدارات وضم العديد منها واستحداث إدارات جديدة وفق التطورات المتسارعة والحديثة في الإدارة والتعليم وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادئها العامة.

ويعمل الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة التعليم العامة إلى استثمار المرونة والإنسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات.