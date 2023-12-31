"اليوم" ترصد رحلة التعافي من الشبو.. 3 مراحل علاجية ودمج مع المجتمع

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الدمام - شريف احمد - مخدر الشبو حديث العهد لكنه كارثي الأثر، مدمر للأعصاب، ويقتل مدمنيه ببطء، هذا ملخص رحلة مدمن الشبو، الذي يفقد أهليته في المراحل المبكرة من التعاطي بعد أن يفقد عقله - وفق وصف أحد المتعافين- فيصبح جسد متحرك بلا إرادة.

وتحظى مكافحة المخدرات بأولوية كبيرة في المملكة العربية السعودية، وتُعَدّ من الجهود الحكومية الهامة، التي تتمثل في تشديد الرقابة على المخدرات وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود وفي المنافذ البحرية والجوية، وصولًا إلى توعية الجمهور وتثقيفه حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية و تقوم المملكة بتبني سياسات صارمة لمكافحة المخدرات.

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الاحتفاء بأحد المتعافين

المكافحة "الخيرية"

وفي الجمعيات الخيرية وجه آخر للمكافحة، حيث العديد من الخدمات التأهيلية والعلاجية للمدمنين، بما في ذلك الاستشارة والتوجيه النفسي والعلاج السلوكي المعرفي وبرامج إعادة التأهيل الشاملة.

وتعتبر الجمعيات الخيرية شريكًا مهمًا للحكومة في هذا المجال، حيث تساهم في تنفيذ برامج التوعية والتثقيف المجتمعي حول المخدرات، وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمدمنين وأسرهم.

كما تعمل على توفير فرص التدريب والتوظيف للمدمنين المتعافين، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وتأمين فرص الحياة الكريمة لهم ، و بشكل عام تتعاون الجهود الحكومية والجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات ودعم تعافي المدمنين، بهدف الحد من انتشار المخدرات والمساهمة في بناء مجتمع صحي ومزدهر.

الجمعية الخيرية "تعافي"

"اليوم" التقت بعدد من المدمنين المتعافين من الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية «تعافي» بالمنطقة الشرقية الذي أكدوا الفروق الكبيرة والواضحة بعد دخولهم الى الجمعية وبعد خروجهم منها خلال الفترة الزمنية المقررة لمراحل العلاج وما وجودة من رعاية واهتمام كبيرين من لدن إدارة الجمعية والأطباء والجهود الكبيرة التي تقوم به الحكومة الرشيدة في سبيل مكافحة المخدرات.

بلا عقل

"كان العقل عندي متوقف منذ أول يوم للتعاطي"، هكذا وصف أحد المتعافين من إدمان الشبو، حالته خلال سنوات تعاطيه مخدر الشبو المدمر.

المتعافي الذي فتح قلبه لـ"اليوم"، قال إنه داوم على تعاطي الشبو مدة 8 سنوات، مؤكدًا أنه حضر لجمعية "تعافي" للعلاج من الإدمانفي حالة من اللاوعي مثل الطفل الصغير.

وقال: "الجمعية احتوتني لدرجة أني كنت أغضب واخرج من برنامج التعافي مثل الطفل ثم أعود".

وأكمل: "في أول شهر بدأت أستفيق، وعاد ذهني في الشهر الرابع من العلاج وأدركت وضعي وحالتي وأنني أحمل مرض الإدمان".

الخروج من اليأس

أعاد شعار "اعط نفسك فرصة" الأمل إلى أحد المتعافين من الإدمان، بعد أن تخطى مرحلة اليأس من الحياة، وعاد إلى وعيه بعد 4 أشهر من "التشويش"، حسب قوله.

وأوضح المتعافي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه كان مدمنًا للمخدرات والمؤثرات العقلية، ووصل به الحال إلى حد اليأس من الحياة، وفقد الأمل في التعافي، لكن شعار "اعط نفسك فرصة" كان الضوء الذي قاده إلى الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي".

رعاية طبية ونفسية واجتماعية

وأشاد المتعافي بجهود الجمعية، التي ساعدته على التعافي من الإدمان من خلال تقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية له، بالإضافة إلى دور المرشدين الاجتماعيين والاختصاصيين في عودته إلى وعيه.

وأضاف أنه سيحرص على توجيه كل مدمن أو متعاطٍ للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية، قائلًا: "وهذا واجبي نحو مجتمعي".

المدمن إنسان سوي لكنه ضل الطريق

قال مبارك الحارثي عضو مؤسس الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" بالمنطقة الشرقية ومدير اللجنة التنسيقية لجمعيات الإدمان في المملكة، خلال الاحتفاء باستكمال تأهيل 4 خريجين متعافين من إدمان الشبو، إن الجمعية لديها دفعة من المتعافين يجري تخريجهم ودمجهم في المجتمع.

وأكد "الحارثي"، أن المدمن هو إنسان سوي ولكنه ضل الطريق لفترة معينة، و بتوفيق الله ثم بأهل الاختصاص تم التحاقه بالبرامج التأهيلية ليعود ليمارس حياته الطبيعية مثل بمجمع إرادة او الجمعيات الخيرية المتخصصة ولدينا على مستوى المملكة 24 جمعية تهتم تأهيل المدمنين.

العلاج ثم التأهيل

وبيّن أن دور الجمعيات التأهيلية في المملكة يأتي امتدادًا للعلاج؛ فالدور الذي تقوم به المجمعات هو سحب السموم ثم التأهيل الداخلي في المجمع ثم التأهيل الخارجي والرعاية المستمرة في إسكان المجمع الخاص بهم وفي المقابل نفس الدور الذي يقوم به مستشفى الأمل من التأهيل تقوم به الجمعيات المتخصصة في الإدمان.

وقال "الحارثي": "يبقى المدمن لدينا لمدة عام يوفر له المسكن والمأكل والترفيه والبرامج العلاجية وبعد ما يتم هذه البرامج يلي ذلك على خطوات تأهيله وتحسين علاقته مع أسرته والمجتمع".

مبارك الحارثي عضو مؤسس الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي"

وأكمل: "اليوم أغلب من تخرج من الجمعية لُهم وظائف شبه رسميةـ، ولدينا العام الميلادي القادم 100 وظيفة إرشاد وتعافي وهم متعافون قدمت الجمعية لهم دورات تأهيلية وسيعملون معنا في برنامج بسجون المملكة والعام الماضي وظفنا 50 مرشدًا تعافي في السجون" .

وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به الحملة ضد المخدرات والقضاء على الأمان ومساعدة المدمنين للعودة إلى أسرهم، منوهاً بوسائل التواصل الرسمية للجمعية والعمل المستمر للجمعية خمسة أيام في الأسبوع، حيث نستقبل الأسر والمتعافين ويتم مقابلة المتعافي وأسرته و معرفة حالته ان يحتاج إلى سحب سموم ويتم توجيهه إلى المستشفيات الخاصة بهذه العملية أو إذا كان يحتاج إلى التأهيل يتم دمجه مباشرة في المجمعات أو في جمعيات الإدمان سواء على مستوى الشرقية أو المملكة.

3 مراحل علاجية

عبدالله بن مبروك مدير البرامج العلاجية والتأهيلية في تعافي الخيرية والمتحدث الرسمي للجمعية

وبيّن الأخصائي الاجتماعي أول عبدالله بن مبروك مدير البرامج العلاجية والتأهيلية في تعافي الخيرية والمتحدث الرسمي للجمعية، بأن الجمعية سخرت سكنًا تأهيليًا للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية ويستقبل الراغبين للتعافي من الإدمان ويخضع المتعافي لبروتوكول علاجي يمتد لمدة عام كامل على حسب خطته العلاجية وتتخلل هذه الخطة مجموعة من البرامج المعتمدة لعلاجه من الإدمان، حيث يبداً في مرحلة "ما تركس" للعلاج التعافي المبكر من الإدمان ثم ينقل إلى مرحلة الوقاية من الانتكاسة بعد ذلك يتنقل المستفيد إلى مرحلة التمكين والدمج المجتمعي.

وأضاف أن العديد من المدمنين أكملوا برامجهم العلاجية والتأهيلية في السكن، والسكن يقوم على فريق علاجي من جميع التخصصات لبرامج العلاج من الادمان وتقدم كل هذه البرامج وفق مهنية عالية وبروتوكول معتمد رسمي في برامج علاج الإدمان، مشيراً إلى أنه بعد الفترة التأهيلية هناك فترة تسمى فترة الرعاية اللاحقة فيما يخص نظام الزيارات حيث ينتقل المتعافي من الإقامة الدائمة إلى نظام الزيارات ويفتح له ملف ويعين اخصائي يتابع حالته عن بُعد، ويسمح له بزيارة السكن للاستفادة من البرامج والأنشطة الموجودة في أيام محددة واحتفلنا بمتعافي أكمل ٧ سنوات من التعافي وهذا جزء من الرعاية اللاحقة لأننا جزء من أسرته ومستمرين معه في سفينه التعافي.

ومن المراحل التي يمر بها المتعافي هي أن نبصّره بالمرض والعمل على حل المشاكل القانونية أو المشاكل التي سببها له الإدمان مثل فقدان الوثائق الشخصية الرسمية، ويتم مخاطبة الجهات المختصة لحل هذه المشكلة ومدة هذه المرحلة تستمر لـ 4 شهور.

وأكمل "بن مبروك": "إذا حلت هذه الإجراءات أو المشاكل أو ليس لديه أية مشاكل فإنه ينتقل إلى مرحلة التمكين المجتمعي، ويتم فيها دعم الطلاب الجامعيين والتدريب المنتهي بالتوظيف وحل بعض الخلافات الأسرية، ونحرص بأن المتعافي لا يخرج من البرنامج إلا وهيأت له كافة الأمور التي تساعده على التعافي حتى يعود فرد صالح في المجتمع".

ضبط المشاعر

وقال: "أننا في يوم التخريج نضبط مشاعر الفرح لدى المتعافي وهي تعتبر من المثيرات ولو لم يستطع أن يضبط نفسه ربما قد سببا في انتكاسته، وكذلك الحزن ونحرص كل الحرص على أن نقدم له جملة من المهارات التي يستخدمها في التعامل مع المجتمع والمثيرات الخارجية".

وأكمل: "قبل تخرجه نعطيه في المركز إجازات علاجية لقياس مدى موضوع اندماجه في المجتمع ويسير وفق خطة معينه للخطة العلاجية ومن ضمن التوصيات أن نأتي بالمتعافين القدامي لكي يستفيد من خبراتهم بجلسات مكثفه ويتواصل معنا لكي لا يحس بالفجوة بيننا وبين المجتمع الخارجي ونحن حريصون جدا على ربطه بشكل كبير معنا في الجمعية".