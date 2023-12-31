أمطار متوقعة على 5 مناطق والسودة تسجل أقل درجة حرارة

بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطاررعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية والشرقية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.

كما يتكون الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة وكذلك الحدود الشمالية ، الجوف ، القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك والشرقية.

درجات الحرارة:

-مكة المكرمة

العظمى: 29

الصغرى: 18

-المدينة المنورة

العظمى: 22

الصغرى: 12

-الرياض

العظمى: 21

الصغرى: 12

-جدة

العظمى: 30

الصغرى: 20

-الدمام

العظمى: 23

الصغرى: 15

-أبها

العظمى: 18

الصغرى: 8

-جازان

العظمى:31

الصغرى:21

-حائل

العظمى: 15

الصغرى: 8

فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة حيث أن درجة الحرارة العظمى هي 14 درجة مئوية فيما تصل الصغرى إلى 2 درجة مئوية .