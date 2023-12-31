الإحصاء تكشف أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرا الماضية

وجاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالنسب الآتية على التوالى الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميا بنسبة (28.21%)، والجلوس على الكرسي المكتبى لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة (28.15%)، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة (17.1%).
وفي مجال الرعاية الصحية كان 89.7% من العاملين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وجاءت أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرا الماضية هي "التوتر المصاحب للعمل" بنسبة (3.2)، بينما (83.5%) من العاملين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل.
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