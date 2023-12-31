الإحصاء تكشف أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرا الماضية

كشفت نتائج مسح الصحة والسلامة في العمل لعام 2023م أن 45.8% من العاملين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وفي بيئة العمل تم تدريب 46.6% من العاملين على إجراءات الصحة والسلامة، و 48.7% من العاملين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل، و 59.2% من العاملين توفر لهم جهة العمل فحضا طبيا دوريا.

وجاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالنسب الآتية على التوالى الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميا بنسبة (28.21%)، والجلوس على الكرسي المكتبى لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة (28.15%)، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة (17.1%).

وفي مجال الرعاية الصحية كان 89.7% من العاملين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وجاءت أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرا الماضية هي "التوتر المصاحب للعمل" بنسبة (3.2)، بينما (83.5%) من العاملين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل.

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