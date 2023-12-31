فيما شكل الجمبري النسبة الأعلى من إجمالي المصيد من المصائد البحرية في سواحل المملكة بنسبة بلغت %18.3% وبكمية بلغت 11,756 طنا متريا خلال عام 2022م يليه سمك الشعور بنسبة 10.3% وبكمية بلغت 6,651 طنا متريا، كما شكل المصيد من أسماك البياض (الشدية ) نسبة 9% من إجمالي المصيد في سواحل المملكة وبكمية بلغت 5,809 أطنان مترية.
لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر الجمبري الأعلى صيدا في السعودية خلال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.