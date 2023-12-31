الجمبري الأعلى صيدا في السعودية خلال 2022

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي المصيد من المصائد البحرية في المملكة بلغ 64,264 طنا متريا خلال عام 2022م، وذلك بارتفاع قدره 1.4% من إجمالي المصيد عن عام 2021م، حيث بلغت نسبة المصيد من الخليج العربي 62.9%، ومن البحر الأحمر ما نسبته 37.1%، كما استحوذ المصيد التقليدي على %90.6% من إجمالي المصيد بالمملكة وجاءت المنطقة الشرقية أولا في كمية الصيد من المصائد التقليدية حيث بلغت 40,417 طنا متريا، بينما جاءت منطقة جازان ثانيا بكمية بلغت 8,199 طنا متريا من المصيد التقليدي على مستوى المملكة.

فيما شكل الجمبري النسبة الأعلى من إجمالي المصيد من المصائد البحرية في سواحل المملكة بنسبة بلغت %18.3% وبكمية بلغت 11,756 طنا متريا خلال عام 2022م يليه سمك الشعور بنسبة 10.3% وبكمية بلغت 6,651 طنا متريا، كما شكل المصيد من أسماك البياض (الشدية ) نسبة 9% من إجمالي المصيد في سواحل المملكة وبكمية بلغت 5,809 أطنان مترية.

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