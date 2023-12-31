الداخلية تنفذ حُكم القتل قصاصاً بجانيين قتلا مواطنين في الرياض وتبوك

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، بيانًا بتنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانيين في منطقتي الرياض وتبوك.
في الرياض
قام المواطن متعب بن ناصر بن بندر العتيبي بقتل المواطن عماد بن مرزوق بن مسحل المطيري، وذلك بطعنه بآلة حادة في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً.
وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني متعب بن ناصر بن بندر العتيبي يوم الأحد 18 / 6 / 1445 هـ الموافق 31 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.
في تبوك
قام المواطن مازن بن بشير بن حمود البلوي بقتل المواطن عبدالكريم بن سعيد بن عتيق البلوي، وذلك بطعنه عدة طعنات وضربه بآلة حادة على أجزاء متفرقة من جسده مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً.
وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني مازن بن بشير بن حمود البلوي يوم الأحد 1445/06/18 هـ الموافق 2023/12/31 م, بمنطقة تبوك.
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