تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن خنق زوجته حتى الموت في تبوك

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم يتعلق بتنفيذ حكم القتل قصاصًا في إحدى حالات الجريمة بمنطقة تبوك. وفيما يلي نص البيان:

تنص الآية الكريمة: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى”.

قال تعالى أيضًا: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.

أقدم المدعو/ عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي، الجنسية السعودية، على قتل زوجته المدعوة/ حميدة بنت حمدان بن دميليك العمري، الجنسية السعودية، عن طريق خنقها بيديه مما أدى إلى وفاتها، نتيجة خلاف بينهما.

وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأثناء التحقيق معه توصلت الأدلة لاتهامه بارتكاب الجريمة. وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر حكم بثبوت إدانته وقضاء الحكم بقتله قصاصًا. تمت الموافقة على الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العُليا، وأُصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم وتمت الموافقة عليه.

تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق المدعو/ عبدالله بن خريص بن خضر اليزيدي، الجنسية السعودية، يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل