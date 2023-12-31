شكرا لقرائتكم خبر عن الوحش.. سعر ومواصفات هاتف Galaxy S23 Ulra أقوى إصدارات سامسونج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
يعد هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra ، هو الموبايل الرائد والأفضل من شركة سامسونج ويطلق عليه البعض الوحش باعتباره الأقوى من حيث المواصفات، حيث يأتي بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 مع كاميرات خلفية وأمامية ممتازة مع شاشة اموليد 120Hz.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra 5G :-
• يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .
• يدعم الهاتف خاصية الـ NFC .
• يأتي الهاتف بقلم الـ S Pen ويتم وضع القلم داخل جسم الهاتف وتأخير القلم 2.8 ملي ثانية فقط .
• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .
• يأتي هاتف بأبعاد 163.4×78.1×8.9 ملم مع وزن 233 جرام .
• الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 أسفل الماء حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة .
• الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف تأتي بظهر من الزجاج محمي بجوريلا فيكتس 2 مع إطار من معدن الالمونيوم .
• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة منحنية الأطراف وتأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش بجودة الـ 1440×3088 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 501 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التردد الأعلى الـ 120Hz للحصول على أداء سلس بالإضافة إلى أن معدل التردد يتم خفضه تلقائيا إلى 1 هرتز للمحافظة على استنزاف البطارية مع دعم خاصية الـ HDDR10+ مع وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 مع أقصى سطوع للشاشة 1750 شمعة .
• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
سعر ومواصفات موبايل سامسونج Galaxy S23 Ultra
– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .
• الأداء يأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 740 لتحصل على أقوى أداء ممكن حالياً .
• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .
• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فهي الكاميرا الخاصة بعمل الزوم الـ Periscope وتقوم بعمل زوم من 10X لـ 100X وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.9 وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة فهي الخاصة بعمل الزوم القريب حتى 10X بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الرابعة فهي الخاصة بالتصوير الواسع فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بتصوير الفيديوهات بأقصى ثبات ممكن الـ Super Steady video مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .
• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 10 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط .
يبدأ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra من 48 ألف جنيه مصري.
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