شكرا لقرائتكم خبر عن احترس.. 4 عناصر إذا تناولتها يوميا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت دراسة جديدة، إن الابتعاد عن بعض الأطعمة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، على الرغم من إمكانية إصابة أي شخص بالسرطان، إلا أن هناك تركيزًا متزايدًا على الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في التأثير على المخاطر.

عناصر تسبب السرطان

ووفقا لموقع timesofindia فإن الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في تحديد مخاطر الإصابة بالسرطان مثير للجدل، حسب البحث تم ربط بعض العناصر الغذائية بزيادة المخاطر.

وفيما يلي 4 عناصر غذائية يومية ثبت ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

1- زيوت نباتية مهدرجة

هذا نوع من الدهون يستخدمه مصنعو الأطعمة للحفاظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول، وجدت الأبحاث أن الزيوت النباتية المهدرجة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، هذا بسبب الدهون المتحولة المنقوعة في هذه الزيوت، تعتبر الدهون المتحولة من أسوأ أنواع الدهون، من المعروف أنها تساهم في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل الجهاز المناعي.

2- الأطعمة المالحة

أظهرت الأبحاث أن الأطعمة الغنية بالملح يمكن أن تكون عاملاً مهماً في الإصابة بسرطان المعدة، و يمكن أن يتلف الملح بطانة المعدة ويسبب آفات ، وهي مناطق تضررت من أنسجة الجسم، إذا تُرك هذا التفاعل للتطور ، يمكن أن يسبب سرطان المعدة، يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم أيضًا بسبب تناول الكثير من الملح في النظام الغذائي.

وعلى الرغم من أنك قد لا تضيف الكثير من الملح إلى الطعام الذي تطبخه ، فإن معظم الملح الذي نستهلكه يأتي من الأطعمة المعلبة والوجبات السريعة مثل البيتزا والفطائر والصلصات والخبز وحبوب الإفطار.

جدير بالذكر أن الطعام لا يزال يحتوي على نسبة عالية من الملح وليس طعمه مالح.

3- السكريات

السكر المكرر هو شكل معالج من السكر الطبيعي المستخرج من أطعمة مثل القصب وبنجر السكر والذرة، ويمكن أن تتسبب الطبيعة المعالجة للسكر المكرر في استقلاب الخلايا السرطانية في الجسم. قد يزيد السكر المكرر أيضًا من خطر إصابة الفرد بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "لا يوجد دليل جيد على أن السكر المكرر أو أنواع أخرى من السكر تسبب السرطان"، ومع ذلك تحذر المؤسسة الخيرية من أن "تناول الكثير من السكر في وجباتنا الغذائية يمكن أن يجعل من الصعب الحفاظ على وزن صحي".

4- الدقيق الأبيض

يرفع الدقيق الأبيض المعالج مستويات الأنسولين والسكر في الدم بسبب ارتفاع معدل السكر في الدم. يسهل نمو الأورام السرطانية في الجسم إذا كانت مستويات السكر في الدم أعلى، تؤدي زيادة مستويات السكر في الدم إلى مقاومة الأنسولين ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون - بالإضافة إلى أنواع أخرى من السرطان مثل سرطان الكلى.