شكرا لمتابعة خبر عن أهم المسابقات التي شارك فيها الشاعر فهيد آل سعد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشاعر الكبير فهيد آل سعد أنه اختار كتابة القصيدة عندما كان يؤثر فيه موقف معين ويريد التعبير عنه، مؤكدا أن جميع قصائده من “هيض أوغيض”.

وأكد آل سعد أن جميع قصائدة يكون منبعها الهيض، كذلك يكتب من غيض عندما يشعر أنه متحمس لموقف، وتظهر تلك الانفعالات بين سطور القصيدة، مشيراً بأن الشاعر الحقيقي لا يغيب عنه الهاجس بحيث يكون ملازماً معه بشكل مستمر.

وشارك فهيد آل سعد في مسابقة “شاعر المعنى”، الخاصة بشعر المحاورة وحصل على المركز السادس، والتي شارك فيها كبار الشعراء في الخليج.