شكرا لمتابعة خبر عن كأس العلا للصقور يطوع تقنيات حديثة لحسم نتائج الفائزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طوع كأس العلا للصقور عدد من التقنيات الحديثة، بهدف حسم نتائج الفائزين، حيث يكون الفارق بين المتسابقين أجزاء من الثانية.

واعتمدت المسابقة على نظامين جديدين لحساب الزمن والسرعة، وذلك عن طريق نظام الليزر الرئيسي، ونظام الكاميرات الاحتياطي.

ويعتبر النظامان هما الأحدث في حساب الزمن والسرعة، وأثبتا فاعليتهما بعد تجربتهما في سباقات الجري الطويل، ومضامير سباقات الفورمولا 1.

ويعتبر نظام الليزر هو النظام الرئيسي، فبجرد انطلاق الصقر يحسب المسافة والسرعة، وترتيب الصقر وجميع بياناته، أما نظام الكاميرات هو نظام ثانوي، ويحسب السرعة وزمن وصول الصقر إلى خط النهاية.

وينظم نادي الصقور السعودي بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مسابقة كأس العلا للصقور لمسافة 400 متر، وخصص لها جوائز تصل لـ 60 مليون ريال.