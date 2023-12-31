شكرا لمتابعة خبر عن السعوديون الأكثر تفاؤلا بالعام الجديد 2024 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت بيانات أن السعوديين، هم أكثر الشعوب العربية تفاؤلا مع حلول العام الجديد 2024.

وأبان مؤشر “جالوب” الدولي، بمشاركة المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، أن المتوسط العالمي للتفاؤل 39%، وعليه سيكون عام 2024 أفضل من 2023، بينما يعتبر الشعب السعودي الأكثر تفاؤلًا بنسبة وصلت إلى 82%.

وأبدى 82% من السعوديين تفاؤلا بالاقتصاد، متوقعين أن يكون عام 2024 أكثر ازدهارا من 2023. وأكد 4% فقط وجود صعوبات اقتصادية العام المقبل، بينما توقع 10% أن يبقى الاقتصاد على حاله، و4% لم يهتموا بالأمر.

كما توقع 55% من السعوديين أن يكون 2024 أكثر سلاما على العالم، في حين صوّت 13% بأنه سيكون أكثر اضطرابا، و26% سيبقى كما هو و6% لم يهتموا بالأمر.

وأكدت بيانات المؤشر أن 16% من السعوديين رأوا أنه لا خطر من استخدام الأسلحة النووية في 2024، بينما رأى 54% آخرون أن استخدام الأسلحة النووية سيشكل خطرًا متوسطا على العالم العام المقبل، و26% يرون أنه خطر عالٍ، و3% لم يبدوا أي اهتمام بالأمر.