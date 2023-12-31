شكرا لمتابعة خبر عن أمير الجوف يعتمد ترقية 110 موظفين من منسوبي الإمارة عبر منصّة مسار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اعتمد صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم الأحد، ترقية 110 موظفين من منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة من المرتبة العاشرة فما دون عبر منصّة “مسار”.

وجاء ذلك بحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان، والمشرف العام على إدارة الموارد البشرية بإمارة المنطقة أحمد الجوير.

وتمنّى سموّه للمشمولين بالترقية التوفيق في أداء أعمالهم، وحثّهم على بذل مزيد من الجهد في خدمة وطننا الغالي، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لمضاعفة الجهود وأداء المهام المناطة بهم بكل أمانة وإخلاص.

فيما أكد الموظفون المرقّون أنّ الترقيات ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدّمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.