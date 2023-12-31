شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح طريقة تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا عبر منصة “أبشر” وذلك دون الحاجة إلى زيارة فروعها لتجديدها.

وقالت الأحوال المدنية في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس:” أن خطوات تنفيذ الخدمة تشمل الدخول إلى منصة أبشر واختيار الخدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.”

وأشارت إلى بأن الخطوة الثالثة تشمل قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب، بينما الخطوة الأخيرة هي باختيار العنوان لتسلُّم الهوية ودفع مقابل التوصيل.