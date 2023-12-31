شكرا لمتابعة خبر عن تدشين الصالة الجديدة بمطار الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، اليوم الأحد، صالة “التنفيذي ” بمطار الطائف الدولي، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج وعدد من القيادات المدنية والعسكرية في المحافظة.

واطلع محافظ الطائف خلال الجولة على تجهيزات الصالة الجديدة التي تتميز بتصميمها العصري وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، وتحاكي النهضة التنموية الشاملة غير المسبوقة في المملكة، كما تفقد مطار الطائف والصالات الداخلية وسير الأعمال والجهود التي تقدمها الجهات المعنية في خدمة المسافرين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “تنفيذي” جلبان الجلبان أن تدشين الصالة الجديدة بمطار الطائف يعد ضمن مشروع تطوير وتحسين صالات التنفيذي، مبيناً أن العمل في المشروع أستغرب 90 يوماً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 800,000 مسافر خلال السنة الواحدة، ووفقاً للهوية الجديدة للشركة نفذت بتصاميم هندسية عصرية على أحدث الأنظمة والتجهيزات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات الضيوف من كبار الشخصيات ، مشيراً إلى أن الصالة الجديدة تأتي ضمن عدة مشاريع تطويرية قادمة وذلك لحرص الشركة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني.

وأفاد أن شركة التنفيذي تتولى تشغيل كافة صالات “التنفيذي” في مطارات المملكة المختلفة وتضم أكثر من 27 صالة لخدمة الضيوف تقدم لهم العديد من الخدمات المتميزة والحصرية لتمنحهم تجربة سفر استثنائية، موضحاً أن تدشين هوية “التنفيذي” الجديدة يأتي ضمن خطتها الطموحة في توسع أعمالها لتحقيق الأهداف والتطلعات للمستفيدين.

وفي ختام الجولة ثمن سمو محافظ الطائف الجهود التي أسهمت في تطوير الخدمات، متطلعاً لمشاهدة مشاريع تطويرية قادمة لخدمة ضيوف المملكة والزوار القادمين عبر مطار الطائف.