انت الان تتابع بينهم 1889 مدنياً.. ما حصيلة قتلى النزاع في سوريا خلال 2023؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

قُتل أكثر من 4360 شخصاً في سوريا خلال عام 2023، في حصيلة سنوية لنزاع استنزف البلاد منذ عام 2011، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم (الأحد).

وأوضح المرصد أن حصيلة قتلى عام 2023 تشمل: 1889 مدنياً، بينهم 241 امرأة و307 أطفال، و898 عنصراً من قوات النظام السوري، ونحو 600 مقاتل من مجموعات موالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.

وأضاف أن باقي القتلى يتوزع على عناصر تنظيم "داعش الإرهابي، وفصائل معارضة، وقوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية والتشكيلات العاملة معها.

وأشار المرصد إلى أن عام 2022 سجل حوالى 3800 قتيل، في حصيلة سنوية كانت الأدنى منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011.

وتراجعت حدّة المعارك تدريجيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب (شمال غرب)، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على نحو نصف مساحتها مع أجزاء من محافظات مجاورة. ويسري في المنطقة وقف لإطلاق النار منذ آذار/مارس 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.

وشنّت إسرائيل خلال العام الماضي عشرات الضربات الجوّية في دمشق ومدن أخرى طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.

وما زالت مناطق واسعة تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرة الحكومة، أبرزها مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق)، ومناطق في إدلب ومحيطها، وأخرى تحت سيطرة فصائل موالية لأنقرة في شمال البلاد.